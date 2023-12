Bianconeri in vacanza. Domani la ripresa sul campo di Uopini. Cavallari da valutare, Morosi squalificato

Sono giorni di vacanza, questi, per il Siena che, in vista della ripresa del campionato, si ritroverà a Uopini nella giornata di domani. Gli allenamenti dei bianconeri proseguiranno fino a sabato 30 (con Bianchi e compagni che saranno impegnati, probabilmente, in un allenamento congiunto), pe poi interrompersi nuovamente e riprendere definitivamente domenica 3 gennaio. Per la gara di mercoledì 10 con la Fortis Juventus, primo step della squadra di Magrini nel 2024, dovrebbero tornare a disposizione gli infortunati Masini. Da valutare le condizioni di Cavallari, uscito anticipatamente nell’incontro con la Rondinella per una botta. Non sarà sicuramente della partita, invece, Morosi: per il terzino destro, diffidato, è arrivata l’ammonizione che lo costringerà allo stop per squalifica. Sarà fermato dalla giustizia sportiva anche mister Magrini, espulso dalla panchina.