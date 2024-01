Biancorossi tra campo e mercato . Il riminese Accursi cambia aria

Catania alle spalle, Pineto alle porte e mercato nel vivo. La vittoria di coppa dà morale al Rimini, quella di domani contro gli abruzzesi potrebbe togliere pressione ai biancorossi in campionato e la partita delle trattative, da qui a venerdì prossimo dovrebbe consegnare a Troise una squadra finalmente completa. Le questioni di campo appassionano e fanno sorridere i tifosi della maglia a scacchi. Ma, diciamolo, sono quelle di mercato a stuzzicare di più. Tanti rumors, tanti discorsi intavolati tra i quali molti ben avviati, ma nella giornata di ieri c’è stato solo un addio. Diego Accursi, attaccante riminese classe 2003, cresciuto nel vivaio biancorosso, la porta dello stadio di Piazzale del Popolo, se l’è chiusa alle spalle mettendo la firma sulla rescissione del contratto. "Per dare modo allo stesso di giocare con maggiore continuità", spiegano dalla società in maniera sibillina. Accursi saluta il club che lo ha cresciuto con 8 presenze messe insieme nelle ultime due stagioni tra coppa e campionato. E 3 in serie D da giovanissimo.

Un’avventura che si chiude un po’ a sorpresa considerando il contratto triennale (scadenza giugno 2026) che l’attaccante aveva firmato la scorsa estate, proprio all’arrivo della nuova dirigenza. A proposito di gente che va, o che dovrebbe andare, o che potrebbe andare, la lista in casa Rimini a pochi giorni dalla chiusura del mercato è piuttosto corposa. Dato ormai per certo il trasferimento al Sudtirol al termine di questa stagione di Nicola Pietrangeli, ci sono altri due giocatori biancorossi ai quali il mercato invernale non è indifferente. Si tratta di Andrea Delcarro e Davide Lamesta. Non è una notizia di ieri, ma nemmeno dell’altro ieri, la ’passione’ dell’Ancona per il centrocampista bergamasco che la maglia dei marchigiani l’ha vestita proprio prima di indossare quella del Rimini. Ancona ancora in pressing, ma stupirebbe pensare che la presidente Di Salvo e i suoi possano cedere Delcarro nel bel mezzo della stagione a una diretta concorrente. Ad avere messo gli occhi su Lamesta, invece, è l’Avellino. Anche qui le possibilità che il Rimini possa cedere ora, proprio ora, il suo fantasista sembrano poche. Anzi pochissime. Soprattutto se si pensa che Lamesta è finito sotto gli occhi anche di qualche club di serie B. In mezzo a tutto questo trambusto c’è la partita con il Pineto di domani al ’Neri’ (inizio alle 20.45). Da valutare c’è il mal di schiena di Morra, ci sono le condizioni di Capanni che ormai potrebbe essere vicino al rientro. Intanto, ieri il giudice sportivo, tornando alla Coppa Italia, ha deciso che Zammarini del Catania (espulso nel match d’andata) saltarà la gara di ritorno. Una giornata di squalifica anche per mister Lucarelli.