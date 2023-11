Bibbiano-Arcetana: attesi fuochi d’artificio

Si chiude il trittico di fatiche in una settimana per il calcio dilettanti (ore 14.30). Dopo le sfide con United Carpi e Sporting Scandiano, terzo match-clou di fila per la capolista BibbianoSan Polo che attende a San Polo l’Arcetana, bronzo del girone B di Promozione in serie vincente da 3 gare. Ex di turno fra gli enzani Messori incontenibile in zona-gol con ben 11 centri e lo stopper Bonacini, mentre fra i biancoverdi il guardiano Giaroli. Potrebbe approfittarne la Vianese, vice-leader ad una lunghezza, che viaggia nella lunga trasferta di San Martino Spino contro l’inguaiata Quarantolese. Valgono doppio i puntinell’altro derby fra Vezzano e BaisoSecchia dove si preannunciano gol e spettacolo. Per lo scontro diretto sul sintetico del Fiorano, l’Atletic Progetto Montagna ritrova il jolly Stefano Ametta cui è stata annullata la squalifica di 5 gare comminata però al regista Amore. Altra gara da quartieri nobili fra Sanmichelese e Castellarano che adotta ancora la soluzione interna di Andrea Zini come trainer.

Nel girone A durissima trasferta per la Sammartinese, che recupera da squalifica il mediano Owusu, al cospetto della corazzata piacentina Gotico Garibaldina guidata in attacco dal tandem Cossetti-Zanaboni. Duro impegno casalingo per un Luzzara in salute che ospita la Bobbiese, team meno battuto del lotto con solo un ko in 10 gare.

Seconda panchina per Nazzani, promosso una settimana fa al posto dell’esonerato Soda, che debutta al "Borelli" con la sua Correggese contro il Montecchio, privo del trainer Giacomo Ferretti squalificato. Altro duro scoglio per la cenerentola Bagnolese, che riceve la corazzata Nibbiano da poco affidata al coach Luca Rastelli, dimissionario dal Borgo San Donnino in Serie D e subentrato al regista ex professionista Sergio Volpi vincendo il derby piacentino di mercoledì contro l’Agazzanese. Nel suo percorso di crescita, il Rolo insegue il quarto risultato utile di fila sul sintetico di Castelvetro contro il Terre di Castelli balzato in seconda piazza.

In Prima i quadrati Original Celtic Bhoys sono un duro ostacolo per la battistrada Virtus Libertas che divide lo scettro con la Vis San Prospero impegnata nel derby col Ganaceto. Con l’innesto del bomber Camara, la Povigliese va all’assalto del Daino Santa Croce. La regina Casalgrande difende il primato del girone D a Maranello puntando sulla verve del puntero Shpijati, fresco ex di turno dopo l’ottimo biennio alla corte modenese. Grande equilibrio nel girone reggiano di Seconda dove spicca il derby fra l’ABC e Barcaccia, team del momento grazie ad un poker di hurrà di fila che ha proiettato la formazione di Veneselli al secondo posto.