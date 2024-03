Bibbiano, balzo verso l’Eccellenza. Vinto il recupero con lo United Carpi

UNITED CARPI

BIBBIANO/SAN POLO

UNITED CARPI: Lusetti, Paramatti (40’st Artioli), Vezzani, Prandi (21’st Cometti), Bulgarelli, Ceci, Romani (21’st D’Elia), Garlappi, Jocic, Assouan, Elatachi. A disp.: Guzzinati, Cecchetto, Chakir, Mebelli, Gianasi, De Marino. All.: Borghi

BIBBIANO/SAN POLO: Carpi, Lucchini, Ravanetti, Galassi, Errigo, Macca, Bassissi (35’st Riccardi), Benassi, Messori, Cilloni (23’st Finocchio, 30’st Carlini), Borges (42’st Rozzi). A disp.: Vergalli, Rota, Caffarra, Meluzzi. All.: Tedeschi

Arbitro: Rossi di Cesena

Reti: Cilloni all’8’st, Galassi al 10’st.

Note: ammonito Lucchini. Recuperi: 2’ e 4’.

Nel recupero della 26ª giornata il Bibbiano/San Polo si prende nel modenese tre punti fondamentali: a parità di gare giocate ora i ragazzi di mister Tedeschi (foto) sono a +4 punti sulla Vianese quando mancano 7 gare da giocare nel girone B di Promozione.

Non è di certo fatta per l’Eccellenza, ma è stato fatto un passo in avanti (Bibbiano a 67, Vianese a 63 e Arcetana a 61).

Le reti arrivano con un rientro dagli spogliatoi nella ripresa molto convincente: prima Macca la spizza per Cilloni, che incrociando non sbaglia. Poi Messori sfrutta un errore dei locali, calcia, e dopo la respinta di Lusetti per Galassi è semplice raddoppiare.

Unico aspetto negativo: Finocchio, subentrato, ha giocato soltanto 7’ per un problema fisico da valutare.