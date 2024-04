"Big match a Piancastagnaio: Pianese contro Grosseto per la vetta del girone E di serie D"

Alle 15 di oggi al Comunale di Piancastagnaio va in scena il big match della quintultima giornata del girone E di serie D. La capolista Pianese attende infatti il Grosseto, che attualmente è quarto insieme al Tau Altopascio a -7 dai bianconeri e quindi con un solo risultato possibile se vuole rientrare nella lotta per il primo posto. "Una partita importante ma come sono state quelle di prima e come saranno le altre. Con il Grosseto è uno scontro diretto e ha una valenza diversa ma solo per quello, come match di cartello. I punti sono sempre gli stessi sia per noi che per il Grosseto". Queste le dichiarazioni di mister Prosperi (nella foto) in vista dell’incontro odierno. "E’ stata una settimana normale, abbiamo ripreso dopo qualche giorno di vacanza e abbiamo fatto una settimana abbastanza regolare. Ci apprestiamo ad affrontare una partita difficile perché sappiamo il valore altissimo dell’avversario". Due le assenze nella rosa bianconera (oltre ai lungodegenti) ma Prosperi non sembra essere spaventato. "Ci mancheranno Polidori e Proietto ma le squalifiche ci sono per tutti. Il Grosseto questa settimana è stato più fortunato di noi sotto questo punto di vista anche se sarà comunque privo di alcuni giocatori infortunati. Devo ancora decidere come andare in campo ma abbiamo ancora qualche ora per decidere prima della gara". Possibile al posto di Polidori il ritorno in campo dal primo minuto di capitan Gagliardi che era subentrato nel finale contro Montevarchi e San Donato Tavarnelle. In attacco con Mignani e Ledonne solito ballottaggio tra Mastropietro e l’ivoriano Kouko. "Stiamo lavorando per migliorarci – le parole del tecnico del Grosseto Malotti – soprattutto nella fase difensiva. Prendiamo sempre gol e partiamo sempre da sotto nel punteggio e alla lunga è un problema. Vogliamo riscattarci dopo il pareggio contro il Ponsacco. Orgoglio e dignità sono aspetti fondamentali dai quali ripatire, anche oggi a Piancastagnaio per una partita che deve essere il solo e unico nostro pensiero". g.d.l.