Big match allo Speroni. La Pro Patria è carica. C’è l’esame Vicenza

Arriva oggi allo Speroni il L.R. Vicenza a saggiare le ambizioni della Pro Patria. "Veniamo da una settimana in cui abbiamo raccolto 7 punti, una settimana che ci ha dato tanto -premette nella conferenza stampa della vigilia, mister Riccardo Colombo-. Una settimana che ci ha dato convinzione in noi stessi, punti in classifica e quindi un po’ di tranquillità, però dobbiamo essere consci che non siamo ancora arrivati all’obiettivo. Non dobbiamo mai perdere quelle piccole cose che ci hanno portato a fare quei punti". Anche oggi ci vorrà una prestazione di squadra: "Tutto ciò ci ha fatto diventare la squadra che siamo in questo 2024, perciò non dobbiamo mai perdere di vista queste nostre peculiarità. Questa partita è da giocare contro un avversario molto forte come il Vicenza, per me il più forte a livello di singoli: ora dopo il cambio di allenatore è ancora più concreto. E’ una squadra molto difficile da affrontare: ha vinto 6 delle ultime gare, con il nuovo tecnico ha perso una volta sola. Ha numeri importanti il Vicenza, quindi dovremo essere aggressivi come loro che sono la squadra più aggressiva del campionato".

PRO PATRIA (3-4-2-1): Rovida; Minelli, Saporetti, Moretti; Somma, Bertoni, Nicco, Ndrecka; Stanzani, Pitou; Castelli.

Luca Di Falco