Big match allo Zecchini: "Per noi gara decisiva"

"Per noi è una gara decisiva e dobbiamo vincerla per far sentire il nostro fiato sul collo degli avversari". Oggi, dunque, dopo tanti discorsi, la parola passa al campo per Grosseto-Livorno, big-match della quarta giornata del girone di ritorno. L’allenatore Gigi Consonni, dunque, non fa misteri e fa capire quale sarà l’atteggiamento della propria squadra che ospita allo "Zecchini" la capolista Livorno che vanta dieci punti di vantaggio in classifica. Per i biancorossi, assenti i due pilastri Cretella infortunato e Marzierli squalificato, "ma conta il collettivo", è il giorno della verità: soltanto un successo può alimentare ancora le speranze per un proseguo di campionato più interessante.

"I ragazzi sono fiduciosi e vogliono fare una grande prestazione agonistica. Chiunque scenderà in campo darà il massimo: tutti hanno una grande voglia di rivalsa anche per la disastrata gara dell’andata. Abbiamo preparato nei minimi dettagli la gara e io spero di azzeccare le mosse giuste per affrontare la corazzata Livorno. Credo - prosegue mister Consonni - che la partita si deciderà nei duelli individuali in mezzo al campo. Dobbiamo evitare l’errore commesso contro il Seravezza, fare una gara aggressiva e riempire l’area di rigore avversaria con tanti centrocampisti dal momento che ci manca il punto di riferimento finale. Non dobbiamo subire l’avversario, ma essere bravi a reagire alle loro iniziative e ad imporre il nostro gioco".

Oltre a Cretella e Marzierli unico assente l’attaccante Sane influenzato. Probabile formazione: Raffaelli; Guerrini, Dierna, Possenti. Macchi; Sacchini, Caponi, Sabelli; Addiego Mobilio, Benucci, Senigagliesi. Oggi è la "Giornata Biancorossa": alle 13 di ieri risultavano venduti 2169 biglietti di cui 1069 in casa livornese. Arbitro Davide Galiffi della sezione di Alghero. Intanto pensando al futuro la società del patron Gianni Lamioni ha concluso il trasferimento in biancorosso del giovane centrocampista, Cedrico Gnazale, classe 2007, ivoriano, ma nato in Italia, che ha firmato con il Grifone fino alla fine del 2027.

Paolo Pighini