Big match Il Medicina Fossatone cala il poker

Non c’è stata storia nel derby bolognese del girone B di Eccellenza tra Medicina Fossatone e Bentivoglio: a spuntarla, con il netto punteggio di 4-0, sono stati i padroni di casa guidati da Giangiacomo Geraci. Per la band di Marco Gelli la situazione di classifica si fa invece sempre più complicata visto l’ultimo posto a quota 4. Restando nei piani alti, si ferma la corsa sin qui quasi perfetta della capolista a sorpresa Granamica: il team di Davide Marchini è infatti stato fermato sul pari a reti bianche sul terreno di gioco del Pietracuta. Ad approfittare di questo pareggio della formazione di Minerbio è stata la seconda forza del campionato Sasso Marconi: grazie alla vittoria di misura sul campo del Reno, i gialloblù di Fabio Malaguti portano a due le lunghezze di distacco dalla capolista. Sconfitta di misura, invece, per il Castenaso di Sergio Fancelli che, nella trasferta in casa del Sanpaimola, cade 1-0. Nel girone A, gioie e dolori per le due formazioni bolognesi che vi partecipano. Il Faro Gaggio di Alessandro Evangelisti ha trovato una splendida vittoria interna per 2-0 contro la diretta rivale per la salvezza La Pieve Nonantola mentre il Zola Predosa di Nicola Zecchi è stato sconfitto 2-1 sul difficile terreno di gioco del Brescello Piccardo.