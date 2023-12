Big match senza vincitori. Il Viareggio resta in testa

VIAREGGIO – Non si fanno male Viareggio e Real Cerretese nello scontro diretto al vertice della Promozione e alla fine accolgono di buon grado questo 1-1 pre-natalizio e ancor di più la sconfitta della Pontremolese a Casalguidi. Le zebre restano prime da sole, a +1 sulla Cerretese. Il Viareggio si presenta alla partitissima prima della sosta senza mezza squadra (neanche in panchina Benedini, Pizza, Fazzini, Chicchiarelli e Danesi). La Real Cerretese invece è senza il giocatore che da solo vale mezza squadra (Bouhafa: squalificato in tribuna) oltre che ancora in attesa di Fioravanti. Il match lo approcciano meglio i padroni di casa che sbloccano subito al 6’ su sviluppi di corner con Marinai che, dopo la scambio con Minichino, va al cross di destro pescando a centro area Scaranna che stacca bene e di testa insacca l’1-0. Proprio Scaranna, titolare nell’emergenza, dà molto fastidio con la sua posizione tra le linee senza dare riferimenti ad una Cerretese che fa fatica nel primo tempo e soffre le iniziative di un Viareggio che manda diverse volte al cross Benassi, stavolta impiegato terzino destro (mossa azzeccata in pieno da Stefano Santini che lo inverte col 2003 Ricci, il quale a sua volta da centrale fa un figurone). Il Viareggio impensierisce Battini con le sventole di Bertacca e Scaranna, che poi sfiora la doppietta su gran palla sopra di Brega. E pure Brega va vicino al 2-0. La Cerretese nel primo round è pericolosa solo in avvio e nel finale di tempo.

La ripresa è molto diversa perché gli ospiti vengono ridisegnati da Petroni con un 4-3-1-2 che, a specchio, tiene assai più a bada le zebre. E il pari arriva presto, col traversone da destra del terzino Pagliai e l’incornata di Masoni. Nella Cerretese manca l’apporto offensivo di Melani mentre nel Viareggio finiscono le energie Brega e Ceciarini. Di occasioni ne capitano alcune ma Battini para in due tempi su Brega, Lamberti salva su un paio di cross, Benassi rovescia fuori e infine Bertacca sulla punizione-assist di Marinai inzucca centrale. Il pari tutto sommato può starci, anche se il Viareggio ha creato di più.

Simone Ferro