BIGLIETTI. Tagliandi disponibili su Ticketone. Domani botteghini aperti dalle 11,30

Ultimo giorno di prevendita per la gara Arezzo-Fermana. I biglietti sono acquistabili come di consueto sul sito del circuito Ticketone e nei seguenti punti vendita: Arezzo Store in via Madonna del Prato, Vieri Dischi in Corso Italia, Hotel Gema a Rigutino e le tabaccherie del Bagnoro e di Ponte a Chiani. La biglietteria all’inizio di viale Gramsci domani sarà attiva due ore e mezzo prima dell’inizio della partita. Ingresso gratuito sotto i 6 anni senza diritto di posto. La società amaranto ricorda che il biglietto è nominativo e per acquistarlo è necessario presentarsi con un documento di identità valido.