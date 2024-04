Biglietti. Tifosi in viaggio, destinazione ’Barbetti’

Presumibilmente non sarà l’ultima trasferta del Rimini in questa stagione, ma l’ultima della regular season sì. E i tifosi biancorossi sono già pronti a rimettersi in viaggio. Perché è vero che domenica la squadra di Troise raggiungerà Gubbio con i playoff già in tasca, ma c’è una griglia playoff da stabilire e anche in Umbria capitan Colombi e compagni avranno bisogno di vedere facce amiche sugli spalti. Intanto, è scattata la prevendita dei biglietti per accomodarsi allo stadio ’Barbetti’ (inizio alle 20). Per l’acquisto si potrà procedere sul circuito Viva Ticket e il tagliando di curva ospiti ha un prezzo di 10 euro più prevendita, tribuna laterale intero 18 euro più prevendita, ridotto 14 euro più prevendita, ridotto donne 8 euro più prevendita e ridotto ragazzi (dal 2006 al 2009) 5 euro più prevendita. Tagliandi che si potranno acquistare fino alle 19 di sabato.