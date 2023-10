Blitz con i gol di mongiello e morettini. Chiesanuova, grande vittoria: sprofonda l’Azzurra Colli

AZZURRA COLLI

0

CHIESANUOVA

2

ATLETICO AZZURRA COLLI (4-3-3): Scartozzi: Petrini, Aliffi, Filipponi, Vallorani; Rossi, Gabrielli, Gesuè (6’st Russo); Fazzini, Filiaggi (24’st Zira (44’st Traversa), Del Marro (24’st Del Moro). All: Amadio.

CHIESANUOVA (4-2-3-1): Fatone; Corvaro (35’st Giaconi), Canavesio, Monteneri, Iommi; Crescenzi (35’st Dutto), Badiali (18’st Carnevali F); Mongiello, Bonifazi (10’st Morettini), Pasqui A (28’st Rapacini); Sbarbati. All: Mobili.

Arbitro: Romeo di Genova.

Reti: 38’pt Mongiello, 20’st Morettini.

Note. spettatori 400. Ammoniti: Pasqui, Fazzini, Fioravanti (in panchina). Angoli: 8-1. Rec. 2’pt-4’st.

Ancora una sconfitta per l’Atletico Azzurra Colli sempre più ultimo e sempre più in difficoltà. Il Chiesanuova, alla sua terza vittoria consecutiva, invece continua a scalare posizioni. Chiesanuova in gol al 38’ con un’azione rocambolesca con Rossi che raccoglie al limite ma scivola, e lascia partire in contropiede di Mongiello che supera Petrini e calcia in porta. Scartozzi tocca, Aliffi sulla linea prova a salvare, ma dopo una serie di tocchi fortuiti la sfera finisce in rete. Nella ripresa Amadio ha dovuto sostituire Gesuè infortunato con Russo che si è fatto vedere con una combinazione con Fazzini, ma il cross non ha trovato il tap-in di Del Marro. Non sbaglia invece Morettini dopo una bella discesa di Sbarbati sulla fascia sinistra: cross e conclusione vincente.

Valerio Rosa