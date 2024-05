Blitz del Serricciolo a Romagnano. Mulazzo ko

Mulazzo

1

Tempio Chiazzano

4

MULAZZO: Leri, Bertano, Luccini, D’Angelo D., Dell’Amico (61’ DeNegri), Bernieri, D’Angelo R., Cham, Filippi, Capo (81’ Santini), Occhipinti (82’ Del Rio). All. Strata.

UNIONE TEMPIO CHIAZZANO: Bindi I., Bucciantini L., Bucciantini T., Sapio, Livi, Pinochi, Nardi, Chafiq, Pagnini, Santini (87’ Taddei), Di Biase (77’ IKechukwu). All. Panati.

Arbitro: Bo di Livorno.

Marcatori: 43’ Pagnini (T), 45’ rig. Di Biase (T), 46’ Occhipinti (M), 55’ Nardi (T), 67’ Bucciantini (T).

GROPPOLI – Il Mulazzo chiude la propria stagione con una pesante sconfitta in casa contro l’Unione Tempio Chiazzano. Al 9’, sugli sviluppi di un corner di D’Angelo, R. Occhipinti prova un’incornata che non ha fortuna. All’11’ sono i pistoiesi a rendersi pericolosi con Santini che colpisce l’esterno del palo su cross di Livi. Al 15’ ancora Santini, dopo un’azione solitaria, conclude, ma Leri para senza problemi. Al 24’ il tentativo di Di Biase finisce alto. Al 26’ la conclusione di R. D’Angelo si spegne a lato dopo uno scambio con D. D’Angelo. Al 33’ Cham spara alto. Poco prima dell’intervallo si decide il match: al 43’ Pagnini di testa, su ribattuta di Leri, rompe il ghiaccio e porta in vantaggio il Tempio. Al 45’ Di Biase, su rigore, sigla il raddoppio. Un uno-due micidiale. A inizio ripresa Occhipinti, su assist di R. D’Angelo, accorcia le distanze e un minuto dopo viene fischiato un dubbio fuorigioco a Occhipinti. Il Mulazzo si ferma lì. Al 55’, infatti, Nardi da centro area firma il 3-1 per i pistoiesi. Al 64’ Occhipinti ci prova su punizione ma Bindi si fa trovare pronto. Al 66’ Bucciantini da fuori area centra l’incrocio per il definitivo poker.