Blitz della Povigliese, scivolone Boca Barco

Maltempo protagonista anche in questa domenica del calcio dilettanti. In mattinata la Delegazione di Parma annulla in toto il programma del girone B di Seconda e Terza categoria cui si aggiungeranno ulteriori stop. Non fa eccezione neanche la Prima dove scendono in campo solo sei team reggiani: blitz di platino per la Povigliese che espugna all’inglese il terreno del Daino Santa Croce grazie ad un double fra i due tempi del bomber Gjoka che riporta i giallorossi in zona play-off. L’attaccante sblocca in tuffo di testa su corner prolungato e capitalizza un’imbucata di Perini, saltando il portiere e insaccando da posizione defilata.

Pareggio per 1-1 che serve a poco nel derby-salvezza FalkGalileo-Reggiolo: botta e risposta ad inizio ripresa fra la stoccata del limite di Migliaccio su cross di Redo e girata del puntero Signoriello.

Bloccato dal "Gottardi" impraticabile, il Casalgrande subisce il sorpasso del Monteombraro sulla vetta del girone D.

Punto esterno che fa morale per il Quattro Castella sul terreno della Casalese, in una sfida iniziata sotto la pioggia e baciata dal sole nel secondo tempo, graziata nella ripresa dagli affondi di Silipo e Hoxhaj imprecisi nelle conclusioni da fuori.

Sanguinoso ko interno (0-1) per il Boca Barco che cede al Terre Alte Berceto invischiato nella lotta salvezza.

Nel girone reggiano di Seconda, turno favorevole all’Atletico Bibbiano Canossa che regola (2-1) la Reggio Calcio, salendo a -2 dalla regina Barcaccia fermata dall’acquitrino di Novellara e allungando sullo United Albinea. Per i matildici due euro-gol disegnati dall’ex di turno Gallinari e Lumetti, mentre a tempo scaduto accorcia il puntero Boschiroli, ben appostato su un suo penalty respinto da Becchimanzi.

Sorpasso del Real Casina, vittorioso (3-1) sul sintetico del Santos 1948 affondato dal rosso diretto per fallo da ultimo uomo a Magani; dalla successiva punizione Zannoni pesca l’1-2 dopo che aveva aperto le marcature. Per i cittadini provvisorio pari del regista Bonacini e scatto nella ripresa in contropiede con Marchesini.

Giornata no per lo United Albinea che cade nel fortino del San Faustino trascinato da Ruscelli (2) e Pistoni; per gli ospiti aveva impattato un’autorete propiziata da una conclusione di Manzini e successivo acuto dello stesso Manzini.

Una rete in mischia all’89’ da corner siglata Demeca confeziona il blitz della Virtus Mandrio sul Limidi.

In Terza ulteriore passo verso il titolo per la Casalgrandese che sale a +11 sul Vetto grazie al successo esterno sul Felina arrivato sul neutro del sintetico di Castelnovo Monti. Per gli ospiti a segno Delcore e Riella, mentre per i bismantovini accorcia il centravanti Rossi.

Non sfonda il Vetto che a Collagna si deve accontentare del pari su un terreno al limite. Aprono i locali con lo shoot di Coli sul primo palo, immediatamente annullato da Goldoni. Enzani affiancati in seconda piazza dal Puianello che sul sintetico della Rosta ha regolato (5-2) il Gatta grazie agli acuti di Salvatore Zaccone, Viani, Ciarlone, Coly e Natoli; per gli ospiti accorciano Gabriele Borgonovi e il nipote d’arte De Giuseppe. Giornata no per il Biasola che cade a Chiozza dopo un filotto di 5 hurrà consecutivi steso da una foto-lampo dopo 60 secondi di Franza e da un’autorete.