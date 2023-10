Blitz esterno della Maior. Sorride la Filottranese

filottranese

FILOTTRANESE: Strappini N., Farotti, Perna, Costarelli, Gasparini, Candidi, Lorenzini (17’ st Maccioni), Corneli, Storani, Grassi (28’ st Tarabelli), Nicoletti Pini (33’ st Dignani). All. Strappini

M. BORGHETTO: Ferri, Pigliapoco M., Bartolucci, Pigliapoco L., Marchegiani, Calcina (28’ st Barboni), Cercaci, Mazzieri, Barchiesi (12’ st Polonara), Capecci (12’ st Martarelli), Orlandini. All. Latini

Arbitro: Peila di Pesaro

Reti: 31’ pt Grassi (rig.), 37’ pt Barchiesi, 27’ st Perna.

FILOTTRANO

La Filottranese si riappropria della vetta solitaria del girone B di Prima Categoria superando di misura il Borghetto. Alla fine di una partita emozionante, con la Filottranese che subisce all’inizio l’intensità del Borghetto prima di sbloccare il risultato intorno alla mezz’ora con il rigore guadagnato da Nicoletti Pini e realizzato da Grassi. Passa qualche minuto e gli ospiti pareggiano con una bella azione tra Cercaci e Barchiesi, con quest’ultimo che infila Strappini. Nella ripresa il Borghetto spreca la possibilità di portarsi in vantaggio con il rigore non sfruttato da Barchiesi che si fa ipnotizzare da Strappini e poi quasi alla mezz’ora subisce il gol di Perna che ribatte in rete una respinta di Ferri dopo la punizione battuta da Gasparini.