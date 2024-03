Boccardi: "Siena, il sogno si è avverato. Ora altri gol prima di finire la stagione"

"Un sogno avverato", per Filippo Boccardi (foto), la promozione della Robur in Serie D. "Ci siamo allenati duramente dal primo giorno a Chianciano – ha sottolineato –, con l’obiettivo di vincere il campionato. Lo abbiamo centrato con quattro giornate di anticipo: un’emozione bellissima, condivisa insieme ai nostri tifosi". "Spero che sia soltanto l’inizio di un percorso – ha proseguito l’attaccante bianconero –, che il prossimo anno possiamo ripeterci, giocando un altro campionato da protagonisti. Il primo passo, intanto, quello di tornare allo stadio, per noi sarebbe importantissimo, poter giocare al Franchi sarebbe tutta un’altra cosa. Per quanto riguarda la mia permanenza con la società devo ancora parlare, ma credo si possa sistemare tutto".

Se la promozione non è praticamente mai stata in discussione, ci sono state delle partite che hanno dato svolte decisive al campionato del Siena, in particolare una. "Il successo interno con il Terranuova Traiana – ha sottolineato Boccardi –, uno scontro diretto che ci ha permesso di allungare. Il gol di Candido è stato fondamentale. Da lì abbiamo ripreso a inanellare vittorie, risultati che ci hanno dato fiducia, dopo i tre pareggi consecutivi che ci avevano tolto un po’ di serenità. Questo anche se nella nostra testa è stato sempre tutto chiaro...". Per il bianconero la vittoria del campionato è "per la famiglia". "Sarà pure una dedica scontata – ha detto –, ma mi è sempre stata vicina. Negli ultimi anni ho attraversato dei momenti difficili, a partire dall’infortunio che ho subìto due anni fa a Grosseto. Credo quindi che dire sì alla Robur sia stata la scelta giusta, che Siena sia stata la piazza giusta per ripartire: in estate ho avuto diverse richieste dalla D, ma appena ho parlato con i direttori Guerri e Farina non ho avuto dubbi. Essendoci anche il mister prendere la decisione è stato facilissimo". "Il mio momento più bello – ha proseguito –? il primo gol nella prima partita in casa davanti alla curva. Quello di squadra la vittoria di Sansepolcro che ha coronato tutto quello che abbiamo fatto durante l’anno". Il campionato non è ancora finito, però. "Personalmente spero di trovare qualche altro gol – ha chiuso Boccardi –: sono a 8 e vorrei arrivare a 10. A livello di squadra vogliamo mantenere l’imbattibilità".

Angela Gorellini