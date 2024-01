Bomber di razza. Carrarese esplosiva. Panico e Capello salgono a quota sei reti

In attesa di aumentare il proprio potenziale offensivo con un nuovo attaccante la Carrarese si gode la ritrovata vena realizzativa dei suoi due top scorer Alessandro Capello e Giuseppe Panico, entrambi saliti a quota 6 gol. Ha messo a segno la sua prima doppietta in azzurro il napoletano. "Era importante tornare al gol che mi mancava da diverse partite – ha spiegato Panico –. Sarà uno stimolo in più per affrontare le prossime gare con l’atteggiamento giusto senza dimenticare che viene sempre prima la squadra. Cercherò di creare più occasioni possibili insieme agli altri compagni di reparto. Dovremo, poi, essere bravi a sfruttarle come abbiamo fatto stavolta. A livello personale ho un obiettivo ma lo tengo per me per scaramanzia. Posso dire che sta andando bene anche se potevo avere 2 o 3 gol in più. Come abbiamo vissuto il cambio di allenatore? Eravamo tutti legati a Dal Canto ma questo è il calcio. Siamo professionisti e facciamo tutto ciò che ci chiede il nuovo mister perché vogliamo arrivare più in alto possibile. Ci chiede di essere i primi ad aggredire i difensori ma anche i primi a tornare indietro a dare una mano sulle seconde palle. Vuole sempre la squadra corta, il che comporta un bel lavoro fisico ma se fatto bene si corre anche meno. Contro la Torres davanti ci siamo schierati in maniera diversa per attaccare gli spazi lasciati dai loro "braccetti" di difesa che escono fuori molto e questa soluzione provata in settimana ci ha premiato. Anche il primo gol nasce da una punizione studiata in allenamento per colpirli dove potevano soffrire".

Il ritorno in squadra è stato subito “bagnato“ col gol da Capello. "Un problemino al polpaccio mi ha tenuto fuori 3 gare – ha esternato il bolognese – nelle quali la squadra ha sempre fatto la prestazione ed è mancata solo la vittoria. Con mister Dal Canto avevamo fatto un lavoro di un anno e mezzo e, quindi, ci è dispiaciuto molto quando se n’è andato. Ora abbiamo iniziato questo percorso con mister Calabro e cercheremo di seguire le sue idee e i suoi metodi per raggiungere gli obiettivi. Era importante dare un segnale contro la seconda in classifica e siamo stati bravi a dimostrare il nostro valore. Altre volte abbiamo creato tanto ma senza concretizzare. Stavolta ogni palla facevamo gol. Speriamo ci siano altre giornate così perché abbiamo le capacità per farle. Dopo averla battuta dispiace ancora di più vedere la Torres così avanti a noi. Proveremo sino all’ultimo a colmare la distanza che ci separa da lei".