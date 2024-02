Bonura perde Del Siena ma ritrova Fremura e lancia Mariucci. Sansepolcro a Figline per continuare la scalata

SANSEPOLCRO

Dentro Fremura e fuori Del Siena nel Sansepolcro che questo pomeriggio cerca di allungare a dieci i risultati utili consecutivi al "Goffredo Del Buffa" di Figline Valdarno. Il primo, che sette giorni fa aveva saltato il Seravezza Pozzi a causa di un problema fisico, è recuperato e riprenderà il suo posto sul versante sinistro del trio difensivo; il secondo, invece, stavolta non ce l’ha fatta e si aggiunge a Grassi nella lista degli assenti di turno. Bonura ha già comunque pronta la soluzione: Mariucci sull’out di sinistra del pacchetto di centrocampo e schieramento tattico completato. Fare risultato significherebbe completare un’altra tappa importante nella marcia verso la salvezza della formazione bianconera, che al cospetto del Figline vuole anche riscattare lo 0-1 patito all’andata fra le mura amiche del Buitoni, quando andò vicinissima al gol del vantaggio e poi sul capovolgimento di fronte venne beffata dal gol di Zhupa su una errata applicazione della trappola del fuorigioco. Anche il Figline è in una condizione psicologica favorevole: la vittoria per 2-1 nel derby di Montevarchi ha portato tre punti di platino in classifica alla formazione di mister Stefano Tronconi, che da neopromossa sta disputando un’annata finora tranquillo e al riparo da insidie di classifica. Certamente, la gara interna contro il Sansepolcro può costituire l’occasione per garantirsi un’altra bella fetta di tranquillità ed è questa la componente che Ferri Marini e compagni dovranno tenere nella dovuta considerazione se non vorranno tornare a casa a mani vuote.

COSÌ IN CAMPO (ore 14,30)

FIGLINE (4-4-2): Pagnini; Dema, Sabatini, Ficini, Simonti; Zhupa, Torrini, Sesti, Cavaciocchi; Bruni, Diarra. All. Stefano Tronconi.

SANSEPOLCRO (3-5-2): Di Stasio; Della Spoletina, Borgo, Fremura; Mezzasoma, Piermarini, Gorini, Fracassini, Mariucci; Pasquali, Ferri Marini. All. Marco Bonura.

Arbitro: Noce di Genova.

Claudio Roselli