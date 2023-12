Bonura scuote il Sansepolcro: "Prepariamoci per la svolta"

di Claudio Roselli

Meglio sarebbe stato vincere, vista anche la classifica, ma era importante soprattutto non perdere e su questo il c’è riuscito, impedendo se non altro al Montevarchi di prendere il largo in classifica. La Sangiovannese e l’Orvietana hanno perso, per cui il punto del "Brilli Peri" acquisisce un peso maggiore per i bianconeri, che in trasferta riescono a mantenere un bilancio abbastanza dignitoso per una squadra che deve salvarsi. L’aria del Valdarno sembra ispirare al meglio Giacomo Gorini: era andato in gol su punizione a San Giovanni, si è ripetuto da ex a Montevarchi, firmando il momentaneo vantaggio, ma… "Il problema è che non teniamo il risultato – ha dichiarato Marco Bonura, ancora alla ricerca del primo successo dal suo ritorno al Borgo – e si tratta di una questione mentale: una volta andati in vantaggio, siamo stati raggiunti con un gol preso ingenuamente, sugli sviluppi di una rimessa laterale. Questo il nostro limite, perché se avessimo stretto i denti e portato a casa il successo oggi saremmo a -1 dalla salvezza diretta. Fermo restando, comunque, che alla fine il pareggio è stato il risultato più giusto".

E adesso, l’ennesima opportunità al Buitoni; anzi, due impegni di fila a domicilio: il San Donato Tavarnelle domani pomeriggio e il Grosseto domenica 7 gennaio, prima giornata di ritorno. Inutile stare a ripeterlo: il è mancato finora fra le mura amiche, dove l’ultimo e unico successo risale a tre mesi fa esatti, ovvero il 2-1 all’Orvietana. Tuttavia, i problemi per Bonura non sono finiti: "Andremo in campo mercoledì senza gli squalificati Gorini e Mariucci e senza Essoussi infortunato – ricorda – per cui in attacco ho solo Ferri Marini e Pasquali e la squadra ha bisogno di segnare, se vuole vincere". Nel derby di sabato scorso, esordio in contemporanea per i nuovi arrivati, Pietro Orlandi e Matteo Fracassini, dai quali potrebbe essere utile una mano nella prossima delicata sfida (il San Donato Tavarnelle ha perso in casa contro il Tau Altopascio), mentre il portiere Davide Di Stasio, che non è un sottoquota, ha seguito la partita dalla panchina.