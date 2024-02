Botta e risposta ad Anzola. Il Consandolo strappa un punto

Anzolavino

1

Consandolo

1

ANZOLAVINO: Cocchi, Naini, Migliacci, Masetti, Bettini (41’ st Vallasciani), Martino (41’ st Benuzzi), Bertinelli (37’ st Colace), Ezechia, Cassano (37’ st Prisco), Scalise, Scaglione. All.: Lanfranchi.

CONSANDOLO: Darraj, Gaiani (21’ st Ambrosecchia), Bianconi, Brandolini, Liri, Trentini, Mazzoni (18’ st Gentili), Giberti, Colino (14’ st Tufa), Badjie (44’ st Tirotta), Vallesani (21’ st Dell’Isola). All.: Dirani.

Arbitro: Musolesi di Bologna.

Reti: 26’ pt Scaglione (A), 29’ st Gentili (C).

Note: ammoniti: Migliacci (A), Cassano (A), Scaglione (A), Mazzoni (C), Colino (C), Tirotta (C).

Pareggio sofferto per il Consandolo di mister Dirani in casa dell’Anzolavino. Dopo una fase di studio, al 26’ i padroni di casa passano in vantaggio sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Scalise, sul quale Scaglione, ex Argentana, di piatto sinistro non lascia scampo a Darraji. Al 32’ la risposta del Consandolo non si fa attendere, Liri dalla distanza per poco non sorprende Cocchi. Al 36’ occasionissima per l’Anzolavino, colpo di tacco smarcante di Cristian Cassano per Scalise, il quale calcia forte verso la porta, un difensore avversario sulla linea di porta intercetta il pallone evitando cosÏ il raddoppio. Nella ripresa, ancora Scalise protagonista al 9’ con un diagonale che sfiora di poco il palo. Al 29’ giunge il pareggio del Consandolo: respinta corta di Cocchi in area, il neoentrato Gentili è lestissimo a ribadire la palla in fondo al sacco. Consandolo che porta a casa un punto d’oro, dopo una partita sicuramente difficile. Buon segnale in vista del prosieguo del campionato.