Botta e risposta. La Cluentina acciuffa il Corridonia nel finale

: Piergiacomi, Marinelli, Vitali (25’st Marcelletti), Del Moro, Romagnoli, Cesca, Garbuglia (27’st Mariani), Ciucci, Cordero, Ruzzier, Monti (36’st Ogievba). A disp.: Mazzocca, Bontempo, Piccinini, Macchiati, Borioni, Zazzetti. All.: Fondati.

CLUENTINA: Rocchi, Stacchiotti (23’st Marini), Scoccia (11’st Pagliarini), Marcantoni, Menghini, Brandi, Mancini Roberto (23’st Foglia), Trobbiani (16’st Salvati), Ribichini (23’st Cammertoni), Mancini Andrea, Cappelletti. A disp.: Donzelli, Mogetta, Torresi, Virgili. All.: Canesin.

Arbitro Paoletti di Fermo.

Reti: 7’ st Ruzzier, 34’ st Brandi.

Finisce in parità una gara combattuta ea tratti bella. Al 10’ conclusione di Ruzzier sventata in angolo dal portiere, che si supera al 44’ su Cordero. Il vantaggio dei locali al 7’ della ripresa quando in mischia viene affossato Cornero e l’arbitro concede il rigore: batte Ruzzier con Rocchi che respinge, riprende lo stess Ruzzier che segna. Pareggia al 34’ Brandi che sfrutta una punizione dalla trequarti con la difesa che si fa trovare impreparata.

Quintino Pieroni