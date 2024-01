Brescello, ma cosa hai fatto?

BRESCELLO PICCARDO

2

CITTADELLA VIS MODENA

3

BRESCELLO PICCARDO: Caccialupi, Monica, Rizzi (42’ st Zaccariello), Sarzi Maddini (36’ st Manghi), Marmiroli, Galeotti, Fomov, Notari, Bernasconi (26’ st Caffarra), Ennamli, Truffelli. A disp. Aimi, Favelli, Mastrangelo, Rodriguez, Bocedi, Brasacchio. All. Fontana.

CITTADELLA: Narduzzo, Azzi, Boilini (36’ st Bandaogo), Arati (19’ st Covili), Caselli, Serra, Caesar Tesa (26’ st Malivojevic), Vernia, Guidone, Martinez (19’ st Ridolfi), Mondaini (23’ st Pivetti). A disp. Rosa, Pezzani, De Lucca, Bamouni. All. Salmi.

Arbitro: Dumitrascu di Finale Emilia.

Reti: 10’ Martinez (C); 18’ st Ennamli (B), 27’ st Notari (B), 45’ st rig. Guidone (C), 49’ st Ridolfi (C).

Note: ammoniti Marmiroli, Galeotti, Arati, Caselli e Ennamli.

Beffa nel finale per la Brescello Piccardo, che rimonta l’iniziale vantaggio della Vis con Ennamli e Notari, salvo poi cadere nel recupero con un rigore di Guidone e il definitivo 2-3 di Ridolfi.