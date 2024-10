Brindano Cervia e Classe

Nel campionato di Promozione si sono giocate le gare della sesta giornata di andata. Col successo esterno 0-1 nel derby di San Pietro in Vincoli, e con i concomitanti passi falsi di Stella Rimini e Bakia Cesenatico, il Cervia United ha scalato la classifica, conquistando il 2° posto a -1 dalla capolista Fratta Terme. La vittoria dei gialloblù è arrivata grazie alla rete di Alberani, segnata al 43’ del primo tempo. Per Alberani si tratta della prima rete stagionale. Dal canto proprio, lo Spiv resta ancora attardato in classifica a quota 4, in zona playout. L’altro derby di giornata se lo è aggiudicato il Classe, che ha regolato con un secco 3-1 lo Sparta Castel Bolognese. I padroni di casa sono passati in vantaggio al 31’ con l’ex ravennate Andreani e hanno raddoppiato al 44’ con Andalò, alla quarta marcatura stagionale, diventando il bomber della squadra. Il gol della sicurezza è arrivato alla mezzora della ripresa, di nuovo con Andreani, mentre gli ospiti hanno segnato il gol della bandiera a tempo scaduto (48’) con Bertocchi. Per effetto di questo successo (terzo stagionale), il Classe è salito al 6° posto in classifica a quota 9, un solo punto fuori dalla zona playoff, mentre i castellani restano in zona playout con 5 punti. Il tonfo quasi inaspettato è invece quello del Frugesport. La matricola massese, reduce dal successo infrasettimanale sullo Sparta nella prosecuzione della partita della seconda giornata interrotta per pioggia, è infatti caduta in casa 0-3 nello scontro diretto col Bellariva che, a propria volta, era ancora fermo al palo di partenza. La Frugesport ha dunque perso una occasione (sulla carta) per allungare il passo e tirarsi fuori dalle sabbie mobili. Il campionato di Promozione non si ferma.

Domani sera infatti, alle 20.30, si recupera l’intera quarta giornata, rinviata a suo tempo per l’alluvione. Il Cervia United è di scena a Riccione sul campo di una delle annunciate outsider, reduce peraltro da 2 vittorie consecutive, l’ultima delle quali di grande effetto perché ottenuta contro l’ex capolista Misano. Il campo principale è tuttavia quello di Classe, dov’è in arrivo la nuova ‘prima della classe’, ovvero il Fratta Terme. Lo Sparta Castel Bolognese è in trasferta a Civitella, contro un avversario che ha appena fatto fuori il Santarcangelo, accreditato dagli addetti ai lavori di lottare per la promozione. Il San Pietro in Vincoli riceve la visita del Verucchio per uno scontro diretto (entrambe a 4 punti) che mette in palio punti per la salvezza. Una Frugesport in cerca della propria dimensione nella nuova categoria, riceve invece la visita di un Santarcangelo ferito.