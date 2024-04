Brivido Zola, il destino ai playout

Si giocherà la permanenza in categoria sul proprio campo e con due risultati a disposizione lo Zola Predosa. Grazie al pareggio sul campo del Nibbiano, la compagine bolognese ha chiuso il campionato al sestultimo posto e, domenica, andrà in scena l’atteso playout al ‘Filippetti’ di Riale con i modenesi di La Pieve Nonantola. L’altra bolognese che milita in questo raggruppamento, ovvero il già retrocesso Faro Gaggio, ha invece chiuso la stagione con il pari per 1-1 a Castelfranco. Per quanto riguarda il girone B, le cinque bolognesi che vi partecipano erano già tutte consapevoli del proprio destino. Il Sasso Marconi, campione da diverse giornate, ha chiuso battendo 3-1 tra le mura amiche il Futball Cava Ronco, il Granamica, già certo del secondo posto, ha regolato 3-0 la Reno, il Medicina Fossatone, fuori dai giochi per i playoff, ha terminato al sesto posto a causa della sconfitta per 2-1 sul campo del Masi Torello, il Castenaso già salvo ha espugnato 2-1 Savignano mentre il Bentivoglio retrocesso è caduto 4-1 tra le mura amiche contro il Novafeltria.