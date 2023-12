Brizzi: "Valori al Sansepolcro? Si può fare"

di Claudio Roselli

"Contro il San Donato Tavarnelle abbiamo visto all’opera il che volevamo, con giocatori che hanno dimostrato attaccamento alla maglia e che fanno di tutto per esaltare il pubblico del Buitoni". Così esordisce Marcello Brizzi, alla sua prima intervista da presidente del Vivi Altotevere, carica che ricopre dallo scorso 14 dicembre.

È bastata la tanto agognata vittoria di mercoledì nell’ultima di andata per riaccendere un entusiasmo e soprattutto una fiducia in parte già rialimentata dai precedenti pareggi contro Pianese e Montevarchi. I nuovi arrivati, oltre che inserirsi subito nel contesto della squadra, hanno finito anche con l’esaltare i giovani, che hanno siglato le reti decisive. "Eravamo consapevoli fin dall’inizio delle potenzialità dei nostri giovani – dice Brizzi – a patto che attorno a loro si creasse un clima sereno, perché questa è la base di tutto. Piermarini è un ragazzo sul quale crediamo tanto, al punto tale da avere acquistato il relativo cartellino, per cui oggi è di nostra proprietà. Pasquali è l’esempio del giocatore di cui c’è bisogno nel , perché è caparbio e lotta sempre su ogni pallone. Ha segnato un gran gol di testa e gli auguro che sia il primo di una lunga serie".

Avete cambiato molto nel mercato di dicembre e al momento i risultati danno ragione alle vostre scelte. Si parla ora del gran botto finale con l’ingaggio dell’attaccante che dovrebbe chiudere il cerchio. Le voci che circolano sono più insistenti sul conto di Riccardo Valori. Quanto c’è di vero? "Premetto che di trattative e operazioni si occupa il direttore sportivo Emanuele Monni, che è stato bravissimo. Basti solo pensare a Grassi e Mezzasoma, due esterni che metteranno a nudo le loro qualità, ma anche Fracassini e Fremura sono stati già apprezzati dai nostri sportivi. Per la ciò che riguarda la punta, valuteremo fino al 5 gennaio, data ultima concessa per lo svincolo, ma l’importante è cercare l’attaccante adatto al gioco del , quindi una pedina funzionale, che sappia dare respiro a Essoussi. Nei confronti di Valori c’è indubbiamente riconoscenza: è stato uno degli artefici della promozione dello scorso anno e, se vi saranno i presupposti, potrà sempre tornare". Un’ultima doverosa parola verso i tifosi, fedelissimi nel bene e nel male. "Sono stati finora l’unica certezza della stagione: sempre presenti, quindi li debbo ringraziare e li attendo in un gennaio che vedrà arrivare al Buitoni il Grosseto e il Livorno". Intanto il difensore Giacomo Bologna è stato svincolato, mentre il 2004 Antonio Simeone è finito in prestito al Lama.