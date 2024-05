Brugnato inizia la scalata. L’obiettivo è la Promozione

Inizia l’avventura del Brugnato nel girone finale fra le vincenti dei playoff dei cinque gironi di Prima categoria, che assegnerà due posti nel campionato di Promozione. Brugnato (vincitore nel girone E), Argentina (girone A), Savona (B), Superba (C) e Panchina Chiavari (D) si affronteranno in un mini torneo con partite di sola andata, le prime due classificate otterranno la promozione al campionato superiore. Certamente le blasonate Argentina e Savona partono coi favori del pronostico visto il passato illustre: i taggiaschi fino a qualche anno fa militavano in serie D, Savona ha un passato nei professionisti. Da parte sua il team di Valter Lunghi cercherà la grande sorpresa come del resto ha dimostrato nella regular season del suo girone come neopromossa trascinata da un giocatore di categoria superiore come l’ex Fezzanese Luca Gavini. Oggi si parte con la prima giornata del girone, il Brugnato sarà opposto proprio ad una delle favorite l’Argentina si giocherà alle ore 16.30 al ‘Colombo’ di Beverino. L’arbitro designato è Viviani di Genova. Nella giornata di apertura riposa il Savona. Nella seconda giornata, il 19 maggio, il Brugnato osserverà il suo turno di riposo e si giocheranno Superba-Savona e Argentina-Panchina Chiavari. Nella terza giornata il 26 maggio il Brugnato sarà in trasferta sul campo del Panchina Chiavari e sfida tra Savona e Argentina con il Superba a riposo. Nella quarta giornata il 2 giugno il Brugnato riceverà a Beverino il Savona e sfida tra Argentina e Superba con la Panchina Chiavari a riposo. Ultima giornata il 9 giugno con Superba-Brugnato e Savona-Panchina Chiavari (riposa l’Argentina) a riposo.

Paolo Gaeta