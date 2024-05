Brugnato, la Panchina è dura. A Chiavari arriva la sconfitta

Panchina Chiavari

2

Brugnato

0

PANCHINA CHIAVARI: Rosciglioni, Marcone, Busi (80’ Ferlini), Massa, Cogozzo, Bacigalupo (88’ De Vincenzi), Ghirlanda, Picasso (80’ Barletta), Raffo (72’ Carluccio), Turcato, Ghiggeri. A disp. Rolandelli, Coscioli, Cugusi, Rocca F., Monteverde. All. Nobile.

BRUGNATO: Bleve, Terribile (76’ Ferrari V.), Ferrari E., Polani, Del Vigo, Quaranta (72’ Rocca D.), Baccelli (81’ Dal Prà), Ferrari M., Di Martino (81’ Beverinotti M.), Gavini, Lorenzini (55’ Esposito). A disp. Castagnoli, Cervone, Mozzachiodi, Codeglia. All. Lunghi.

Arbitro: Rodio di Genova.

Marcatori: 53’ Bacigalupo, 70’ Raffo (rig.).

CAPERANA DI CHIAVARI – Nella terza giornata della fase finale dei play-off di Prima categoria il Brugnato perde per 2-0 al ‘Daneri’ di Caperana con il Panchina Chiavari. Chiavaresi che scavalcano così in classifica di una lunghezza i brugnatesi salendo a quattro punti agganciando in testa la capolista Superba che riposava. Primo tempo avaro di emozioni con le due squadre che si controllano a vicenda. Ad inizio ripresa al 53’ i padroni di casa si portano in vantaggio con un gran sinistro al volo di Bacigalupo che segna sugli sviluppi di un calcio di punizione da posizione defilata. Al 65’ un bel tiro di Michelangelo Ferrari esce fuori di poco. Il raddoppio al 70’ grazie ad un contestato e dubbio rigore di Raffo assegnato a causa di un presunto contatto in area. Poco dopo al 75’ il bomber Gavini con un’insidiosa conclusione coglie il palo e sulla ribattuta da pochi passi Michelangelo Ferrari calcia alto.

Questo pomeriggio alle ore 18 a Celle Ligure si completerà il programma della terza giornata con la disputa della sfida tra Savona e Argentina, l’arbitro designato è Verdoia di Genova.

Paolo Gaeta