Brusciana, impresa super. Valdorme a valanga

Partono forte nei play-off di A2, che mettono in palio l’ultimo posto per la Serie A1 2024-’25, Malmantile United, Valdorme e Brusciana. I primi calano il poker a Le Botteghe di Fucecchio (reti di Guarracino, Agresti, Iacono e Borghini), mentre i grigiorossi del Pozzale dilagano 5-0 a Montaione contro il Pitti Shoes con i gol di Jadama, Gori, Taddei, Bensi e Kapllani. L’impresa di giornata, però, è quella del Brusciana, che sotto 0-2 dopo pochi minuti con l’Unione Valdelsa (Campatelli dopo il rigore parato da Masotti e Bartolucci) ristabilisce la parità già prima dell’intervallo con il penalty trasformato da Marco Mancini e il tocco sotto misura di Boumarouane, e mette la freccia nella ripresa in dieci contro undici con un colpo di testa dello stesso Boumarouane. Nella nuova Supercoppa amatori, competizione per le tre vincitrici della prima fase di A2, parte invece con il piede giusto lo Strettoio Pub, che grazie a Tani e Guideri stende 2-0 il Casenuove Gambassi. Nella massima categoria, invece, un gol di Farruku permette al Rosselli di regolare il Balconevisi e di scavalcare Bassa e Fibbiana al quarto posto del girone B, ultimo utile per accedere alle finali ’scudetto’. Nell’altro raggruppamento finisce invece a reti bianche lo scontro salvezza tra Scalese e Corniola con i primi che mantengono così un punto di vantaggio sui rivali e 2 sul fanalino di coda Piaggione Villanova (unica retrocessione diretta).

Serie A1, girone A: Real Isola-Le Cerbaie 4-1; Sovigliana-Vitolini 0-1; Ferruzza-Gavena 1-0; Scalese-Corniola 0-0; Piaggione Villanova-Limitese 1-1; Certaldo-Castelnuovo 3-2. Classifica: Ferruzza 50; Real Isola 49; Gavena 45; Vitolini 43; Certaldo 23; Limitese 21; Le Cerbaie 20; Sovigliana e Castelnuovo 19; Scalese 13; Corniola 12; Piaggione Villanova 11.

Girone B: Montespertoli-La Serra 0-4; Cerreto Guidi-Casotti 1-4; Bassa-Castelfiorentino 0-0; Fibbiana-Computer Gross 0-2; Stabbia-Casa Culturale 0-3; Rosselli-Balconevisi 1-0. Classifica: Casa Culturale 53; Computer Gross 39; Castelfiorentino e Rosselli 36; Bassa e Fibbiana 34; Casotti 24; La Serra 21; Stabbia e Balconevisi 13; Montesperttoli 12; Cerreto Guidi 11.

Serie A2 Play-Off, girone L: Botteghe-Malmantile United 1-4. Riposava: Massarella. Classifica: Malmantile United 3; Massarella e Botteghe 0.

Girone M: Brusciana-Unione Valdelsa 3-2. Riposava: Boccaccio. Classifica: Brusciana 3; Boccaccio e Unione Valdelsa 0.

Girone N: Pitti Shoes-Valdorme 0-5. Riposava: Martignana. Classifica: Valdorme 3; Martignana e Pitti Shoes 0.

Girone O: Vinci-Catenese 1-1. Riposava: Sciano. Classifica: Vinci e Catenese 1; Sciano 0.

Supercoppa: Casenuove Gambassi-Strettoio Pub 0-2. Riposava: 4 Mori. Classifica: Strettoio Pub 3; 4 Mori e Casenuove Gambassi 0.

Coppa Amatori, Girone P: YBPD United-Team Arcogas 0-0; San Pancrazio-Borgano 1-1; Real Pavo Furiati-Mastromarco 1-2. Riposava San Quirico. Classifica: Mastromarco 3; YBPD United, Team Arcogas, San Pancrazio e Borgano 1; San Quirico e Real Pavo Furiati 0.

Girone Q: Cambiano United-Spicchiese 3-3; Ponte a Elsa-Monterappoli 3-0; San Casciano-Ortimino 3-3. Riposava: Molinese. Classifica: Ponte a Elsa 3; Cambiano United, Spicchiese, San Cascianese e Ortimino 1; Molinese e Monterappoli 0.