Buon punto contro la Colligiana per la squadra di Baldolini. Vaccarecci è super. La Baldaccio fa 0-0

Baldaccio

0

Colligiana

0

BALDACCIO: Vaccarecci, Piccinelli, Pedrelli (56’ Mambrini), Beretti, Andreani, Bruschi (71’ D’Aprile), Giovagnini, Perfetti, Autorità, Mercuri (80’ El Mohtarim), Sbardella (63’ Tresa).

All. Comanducci.

COLLIGIANA: Chiarugi, Gambassi, Paparusso, Cicali, De Vitis, Finetti, Cianciolo M., Mussi, Polo, Marabese, Donati (83’ Cianciolo F.).

All. Chini.

Arbitro: Gambassi di Firenze.

ANGHIARI - Numerose le assenze in entrambe le compagini che al termine dei 90’ si prendono un punto a testa. Poche le occasioni da gol in una partita in cui le rispettive difese hanno avuto la meglio sugli attacchi. Prima occasione della gara, e unica dei primi 45’, al 14’ per gli ospiti - in seguito ad una azione da calcio d’ angolo - Paparusso da buona posizione spedisce alto sopra la traversa. Nella seconda frazione di gara la partenza degli ospiti si fa preferire e già al 47’ con Polo si rendono pericolosi per ben due volte, ma Vaccarecci è attento e devia in angolo che viene calciato da Marabese è ancora Polo di testa ad esaltare l’estremo locale che blocca a terra. Ci prova anche Mercuri ma senza fortuna per un incontro che si chiude sullo 0-0.