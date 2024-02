Buon test per la Samb. Tomassini torna al gol

Tomassini si prepara a tornare al gol anche in campionato, Martiniello si conferma. Una doppietta a testa, ieri mattina, nel test contro la Juniores, al Samba Village, per gli attaccanti rossoblù. Prove generali, in vista della prossima trasferta di Fossombrone, per la squadra di Lauro che, approfittando della sosta di campionato per il torneo di Viareggio e per non perdere il ritmo partita, al Samba Village ha incrociato i tacchetti con i ragazzi della Juniores. Il test è terminato con 8 gol a 0 a favore della prima squadra. Nella prima fase di gioco in gol Karim Cardoni (1’, 25’) e Simone Tomassini (5’, 34’). Nella ripresa, invece, a segno Andrea Arrigoni (2’ st), Antonio Martiniello (14’ st, 39’ st) e Alioune Mbaye (21’ st). Soddisfatto al termine del test il tecnico Maurizio Lauro: "Un buon test – ha dichiarato a ‘La Nuova Riviera’ – ci serviva anche per far giocare chi ha avuto meno spazio fino a questo momento. Ora stacchiamo un giorno e poi da martedì testa al Fossombrone". Dunque, oggi, giornata di riposo per la squadra che da domani riprenderà la settimana tipo di allenamenti per preparare al meglio la prossima sfida di campionato, fuori casa, contro il Fossombrone. "Stiamo facendo bene e dobbiamo continuare così – ha proseguito l’allenatore -. La squadra è pronta, ora abbiamo due trasferte di fila e dobbiamo cercare di fare tanti punti a cominciare dalla gara con il Fossombrone. Sarà sicuramente una partita complicata, dovremo essere noi all’altezza e continuare a fare bene come stiamo facendo". Lauro ritrova anche la squadra al completo, il solo Bontà, fuori da tre turni per squalifica, sta recuperando da un risentimento muscolare. "Nulla di preoccupante - ha detto lo stesso Lauro in merito -, la squadra sta bene, abbiamo recuperato tutti e siamo pronti per affrontare questo rush finale di stagione".

Dodici finalissime da non fallire, se si vuole vincere il campionato. Lauro, ieri, durante il test, ha mischiato un po’ le carte ma ha sostanzialmente confermato il 4-3-3 che ha battuto il Vastogirardi nell’ultima gara. Nella prima fase del test ha infatti confermato Fabbrini dal primo minuto insieme a Tomassini mentre ha tenuto a riposo precauzionale Senigagliesi per un affaticamento, al suo posto Cardoni. Il presidente Vittorio Massi, il consulente Massimiliano Fanesi e il direttore sportivo Stefano De Angelis hanno ovviamente seguito la squadra durante il test, presenti al Samba Village. Oggi, giornata di riposo, poi da domani pomeriggio la squadra inizierà a preparare la trasferta di domenica sul campo della Forsempronese, che ieri, ha giocato il recupero della sfida rinviata per neve lo scorso 21 gennaio contro il Vastogirardi. La gara si è conclusa con un pareggio a reti bianche. La squadra di mister Michele Fucili, prossima avversaria della Samb, è così ripartita dopo il ko di Riccione di domenica scorsa ed ora è nona in graduatoria, a quota 30.

Sabrina Vinciguerra