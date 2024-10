Buona la prestazione, risultato severo. Montevarchi beffato dal rigore. Lelli si ferma dopo due vittorie

seravezza POZZI

montevarchi

SERAVEZZA POZZI (3-3-3-1): Lagomarsini; Mosti, Sanzone, Paolieri; Bedini (42’ st Coly), Menghi, Turini (18’ st Bartolini); Salerno, Bellini (24’ st Greco), Lepri (24’ st Bocci); Benedetti (35’ st Stabile). All. Della Maggiora (squalificato Brando).

MONTEVARCHI (4-3-3): Testoni; Vecchi (19’ pt Sturli), Ficini (16’ st Franco), Martinelli, Ciofi; Sesti, Borgia (7’ st Saltalamacchia), Orlandi; Boncompagni (19’ st Rufini), Carcani (28’ st Priore), Casagni. All. Lelli.

Arbitro: Trombello di Como.

Reti: 20’ pt Carcani (A); 2’ st Turini (S), 41’ Bedini rig. (S).

Note: espulso Mosti (S) al 47’ st; ammoniti Martinelli, Ciofi, Saltalamacchia, Franco, il presidente Livi (A) e Stabile (S); calci d’angolo 4-5; recupero 1’ pt e 5’+1’ st.

SERAVEZZA – Dopo due successi di fila torna a perdere il Montevarchi che però ha giocato una gran partita, specialmente nel primo tempo, con le mezzali Sesti e Orlandi migliori in campo. La gara è stata divertente, fra due squadre “giochiste“ con allenatori molto propositivi.

Ci vuole un grande Lagomarsini a dire una serie di "no" ai valdarnesi. La rete "sbloccante" è al 20’ quando l’appena subentrato 2007 Sturli intercetta palla dietro innescando la ripartenza di Sesti che salta Menghi e col sinistro apparecchia in verticale per Carcani, abile a bruciare sul passo Paolieri, saltando pure il portiere e depositando nella porta sguarnita. Il Seravezza ha la palla del pari con Bellini ma Testoni rimedia al precedente errore nel rinvio deviando con paratona sulla traversa (poi riga... e Sturli anticipa Benedetti). A inizio ripresa Salerno crossa bene da destra per l’esterno opposto Turini che aggancia al meglio e insacca rasoterra. Testoni fa un altro miracolo su Bellini. All’86’ il subentrato Stabile si piglia il rigore (fallo di Franco) che Bedini trasforma. Al 91’ Sanzone salva sul pallonetto di Priore che aveva beffato Lagomarsini. Poi il rosso a Mosti per gomitata in faccia a Ciofi ed un po’ di tafferugli finali sugli spalti.

Simone Ferro