Buone notizie dall’infermeria. Fermana, Mosconi recupera tutti

Senza nessun rimpianto: questo è il motto che riecheggia tra il Pelloni, il Recchioni e la città di Fermo. Se proprio i gialloblù dovranno lasciare la Serie C, almeno lo potrebbero fare dando tutto fino all’ultima minuto della gara contro il Pescara. Nel corso della stagione i rimorsi sono stati decine, ma non è ancora il momento di ripensare a quelli, e speriamo che quel momento arrivi dopo la fine dei playout per evitarli in futuro. Messi da parte quelli passati, i rimpianti non devono esserci ora. Mister Andrea Mosconi dopo la sconfitta contro la Juventus Next Gen era visibilmente abbattuto, sia dalle parole che dalla mimica facciale. Ma una cosa che non manca sicuramente all’allenatore è l’onore, quello che ha dimostrato in questo mese e mezzo a Fermo. Difficilmente contro il Pescara si vedrà una squadra remissiva nonostante le speranze di raggiungere quantomeno i playout siano piccolissime. Ricordiamo che i gialloblù accederanno agli spareggi salvezza solo se l’Ancona dovesse perdere contro la Lucchese o se la Recanatese dovesse battere la Virtus Entella. Altrimenti la Fermana sarà retrocessa direttamente in Serie D. Nonostante tutto, la squadra e l’ambiente ancora ci crede, e lo farà fino alla fine senza nessun rimpianto. Lo dimostra anche la seduta d’allenamento nel giorno festivo della Festa della Liberazione.

Tutti sono sul pezzo e concentrati per l’ultima gara della regular season. Buone notizie per mister Mosconi per quanto riguarda il fronte infortunati. Heinz e Sorrentino erano usciti dal Moccagatta di Alessandria entrambi acciaccati, mentre Malaccari era rimasto in panchina per tutta la partita contro la Juve NG per qualche problema accusato pochi giorni prima la gara. Tutti e tre nella giornata di venerdì si sono allenati agli ordini di Mosconi e quasi sicuramente saranno a disposizione dell’allenatore per la partita di domenica alle 20. Non ci saranno invece Pietro Canti, ancora alle prese con il problema alla caviglia, e Christian Scorza, squalificato dopo l’ammonizione rimediata ad Alessandria da diffidato. Per quanto riguarda la probabile formazione, tra i pali ci sarà Borghetto. Il tridente difensivo dovrebbe essere confermato quello sceso in campo contro la Juventus Next Gen composto da Spedalieri, Fort e Heinz. A centrocampo invece, al posto dello squalificato Scorza dovrebbe rientrare Malaccari come mezzala destra, con Giandonato e Misuraca a serrare le linee in mezzo. Sulla fascia destra ci sarà Niang, mentre a sinistra ballottaggio tra Carosso e Petrungaro: da capire se il mister vorrà tenere l’ex AlbinoLeffe in panchina per avere un’arma in più dalla panchina e spaccare la partita. In attacco al fianco di Paponi dovrebbe esserci Sorrentino dopo aver smaltito il problema rimediato contro la Juve NG: Se l’attaccante non dovesse avere ancora i 90 minuti sulle gambe, ci sarebbe Giovinco al suo posto. Qualche dubbio per Mosconi che verrà sciolto nella rifinitura di stamattina al Recchioni.

Filippo Rocchi