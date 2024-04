Caccia al record. E’ un super Siena ma c’è anche chi ha fatto meglio

Sono numeri da record, quelli del Siena che, nelle ultime quattro giornate di campionato, già archiviata la promozione, cercherà di migliorarli ancora e mantenere l’imbattibilità. Ci sono altre squadre due squadre che scenderanno in campo con lo stesso obiettivo: il Trapani, primo in Serie D, girone I, e l’Isernia, prima nel girone unico del Molise. Il Trapani ha numeri da capogiro: ha collezionato 79 punti, frutto di 25 vittorie e 4 pareggi, qualcosa come 81 gol realizzati e 11 subiti. L’Isernia ha al momento 67 punti, frutto di 21 vittorie e 4 pareggi, con 90 (!) reti segnate e 14 subite. Il Siena ha collezionato invece 68 punti con 20 vittorie e 8 pareggi, 58 gol realizzati (miglior attacco del girone) e 15 presi (seconda miglior difesa, dietro al Terranuova Traiana a 12). Ma non è il Trapani la squadra con la miglior media punti del calcio italiano, dalla serie A all’Eccellenza: questo record spetta al Nissa (Eccellenza Sicilia, girone A) che, con i suoi 71 punti, ottenuti grazie a 23 vittorie e 2 pareggi, con 63 gol fatti e 16 subiti, ha una media di 2,230 punti a partita. Il Trapani si ferma ‘soltanto’ a 2,724. Per quanto riguarda la Robur la media è di 2,428.