Cadimare retrocede in Prima Categoria: bilancio deludente per le squadre spezzine

Il Cadimare saluta la Promozione. Non è riuscita nell’impresa di arrivare almeno ai playout la formazione cadamota che torna in Prima categoria insieme al fanalino di coda Rapallo Ruentes e al Little Club James. Il bilancio spezzino nel campionato di Promozione è stato appena sufficiente. Nessuna formazione ha mai seriamente lottato per entrare nei playoff, tranne un breve periodo in cui il Beverino sembrava potercela farecosì come ha fornito qualche guizzo il Don Bosco Spezia. Per il resto, Cadimare a parte, le rappresentati spezzine hanno ottenuto il minimo sindacale nel raggiungimento della salvezza. Alcune con largo anticipo, altre come la Tarros Sarzanese a una gara dal termine per poi arricchire il piazzamento negli ultimi 90 minuti vincendo in casa del Rapallo Ruentes. Il Cadimare ha salutato perdendo 3-2 la sfida interna contro il Vallescrivia mentre il Beverino ha fatto a ’cannonate’ contro la Caperanese arrendendosi sul punteggio di 5-4 in favore degli ospiti. Chiude con il pareggio (2-2) al ’Camaiora’ il Magra Azzurri il contronto con il Rapallo Psm (Giannini e Battaglia a segno per i santostefanesi). Dopo aver ottenuto la permanenza in Promozione contro il Cadimare, la Tarros Sarzanese è andata a vincere anche l’ultima trasferta ospite del Rapallo Ruentes: Petriccioli e Di Martino gli autori delle reti dei ragazzi rossoneri diretti da Simone Calise, che al primo anno in panchina ha raggiunto il traguardo richiesto dal club.