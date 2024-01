CADUTA ANCHE AD ORVIETO. Terza sconfitta consecutiva. Seravezza non sa più vincere

ORVIETO – Terza sconfitta di fila per il Seravezza che cade anche ad Orvieto. Senza Nannetti infortunato, Coly e Bedini squalificati, Amoroso cambia qualcosa nel suo 4-2-3-1. La partita, su campo in erba definito "ingiocabile" dai versiliesi, la comincia meglio l’Orvietana che la incanala subito sui binari a sé più congeniali: palle lunghe e gioco spezzato. Nei primi minuti tuttavia i verdazzurri reggono bene e sfiorano il vantaggio su un cross di Brugognone che tra un rimpallo e l’altro colpisce la traversa. Poi su una punizione laterale Benedetti colpisce al volo e il portiere umbro compie un miracolo. L’Orvietana passa in vantaggio a metà primo tempo: punizione da sinistra e in area ospite Ivani atterra un avversario. Su rigore ecco l’1-0. La sfida è lottata a centrocampo ma il Seravezza è spaccato tra mediana e attacco, con reparti lontani e arrivo sempre in ritardo sulle seconde palle. A fine frazione ecco la punizione da cui verrà il raddoppio, con Lopez Petruzzi che si perde la marcatura sul centrale opposto Congiu che anticipando tutti insacca. Nella ripresa non basterà giocare a senso unico. Simonetti cestina su sponda di testa di Benedetti sbagliando da dentro l’area piccola. Il Seravezza prova ad insitere sulle palle lunghe a sua volta, per il subentrato Putzolu e per il marcatissimo Benedetti. E da una di queste scaturisce l’autorete (firmata dallo stesso Congiu) alla mezz’ora del secondo round. Poi l’assalto finale, con pure vari episodi discutibili, non porta al pareggio. Sconfitta comunque meritata per il Seravezza, a differenza delle 2 precedenti con Grosseto e San Donato.