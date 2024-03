Calcetto. Atletico, le ragazze vicine a un sogno

Che il Futsal in Versilia fosse diventata una realtà importante lo avevamo capito dato il numero delle squadre di zona, per categoria e genere, iscritte ai campionati. Poi è arrivato il successo del Versilia, che nel prossimo campionato girerà l’Italia, ma ora siamo vicini anche ad un altro sogno, quello delle ragazze dell’Atletico Viareggio.

Femminile. Con il successo 3-2 sul San Giovanni, timbrato Fossi (2) e Giubbolini, è arrivato il definitivo primo posto in classifica. Primo posto da condividere, corsi e ricorsi storici, ancora una volta con quel Firenze che nella passata stagione (ma la promozione in serie B allora non era prevista) portò via sogni ed entusiasmi. “Stavolta - spiega Guido Colonna - ci giochiamo non solo la gloria ma la vera promozione in serie B. Ci arriviamo con una carica incredibile, sicuri di potercela veramente giocare”.

Classifica: Atletico Viareggio e Firenze C5 40; Futsal Pantere 2023 35; Dinamo Florentia 22; San Giovanni C5 20; Poggio a Caiano 1909 19; Worange Pistoia 17; Follonica Gavorrano 13; Santa Maria a Monte 0.

Serie C1. Il Versilia campione in carica non abbassa la guardia e liquida 7-3 anche l’ostacolo Alberino. Alla tripletta di Tintori si aggiunge la doppietta di Gambino oltre ai singoli di Pitondo e Bonelli.

Classifica: Versilia 72; Futsal Torrita 60; Monsummano C5 56; San Giovanni C5 50; Città di Massa C5 49; Alberino 43; Sporting Tau Futsal 41; Ibs Le Crete 37; La 10 Soccer 28; Verag Villaggio C5 27; Virtus Calcio Poggibonsi 26; Five to Five 20; Deportivo Chiesanuova 19; Firenze C5 15; Gf Rione 12.

Giovanili. Va alla grande anche l’Under 19 che centra la semifinale scudetto. Contro il Midland è un 4-1 firmato Polloni 2, Gigliotti, Neri.

Serie C2. Troppo forte la capolista Futsal Lucchese per il Massarosa C5 che, alla fine, si arrende 2-4. Vana la doppietta di Tonelli. “Buona partita, ma insufficiente contro una corazzata del genere” commenta Matteo Panconi.

Sergio Iacopetti