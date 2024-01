Calcetto. Il Massarosa dilaga con l’Elba. L’Atletico in tre seppellito di gol

Serie C1. Turno di riposo per il Versilia, fresco vincitore della Coppa Italia Regionale.

Classifica: Versilia 42; Futsal Torrita 41; Monsummano 37; San Giovanni e Città di Massa 31; Alberino 30; Sporting Tau Futsal 28; Ibs Le Crete 22; Verag Villaggio e Virtus Calcio Poggibonsi 17; Five to Five 15; Deportivo Chiesanuova e La 10 Soccer 12; Gf Rione 9; Firenze 8.

Giovanili. La Under 15 del Versilia pareggia 8-8 in amichevole contro l’associazione E’ Più Bello Insieme (Selis 3 , Massaglia, Casarino, Barsotti, Palagi 2); La Under 13 batte 4-2 l’Elba 97 (Cerruto 3, Zuppardi); i Pulcini perdono 3-1 contro il Città di Massa (Corfini).

Serie C2. Il Massarosa liquida 11-3 l’Elba 97 con le triplette di Rosata e Tonelli, le doppiette di Lazzoni e Roggio ed il centro di Castini. Un successo che permette al Massarosa di restare in corsa per i playoff. “Prestazione che sottolinea il nostro buon momento di crescita - sottolinea Matteo Panconi -. Dobbiamo continuare a lavorare bene come stiamo facendo”. Ha dell’incredibile lo 0-32 con cui l’Atletico Viareggio lascia il parquet dell’Md United-Margine Coperta. Sonny Manfredini parla di comportamento antisportivo degli avversari: “Eravamo giusto in 5 elementi e dopo pochi minuti, causa infortuni, siamo rimasti in 3. I nostri avversari potevamo evitare un comportamento simile”.

Classifica: Futsal Lucchese 44; San Frediano 40; Futsal Viareggio 37; Cus Pisa 34; Polisportiva Quattrosquadre 31; Massarosa e Massa 29; Md United-Margine Coperta 26; Montalbano Cecina 15; SecurJob 14; Scintilla e Toringhese 13; Elba’97 9; Atletico Viareggio 8; Giovani Granata 4.

Femminile. L’Atletico Viareggio vince 2-1 contro il Worange Pistoia e resta in scia al vertice. Decidono Atletico Fossi e Giubbolini. “Vittoria convincente nel gioco, anche se abbiamo fallito troppo sotto porta“, dice Guido Colonna.

Classifica: Firenze 24; Futsal Pantere 22; Atletico Viareggio 21; Poggio a Caiano 13; Dinamo Florentia 11; Worange Pistoia 10; San Giovanni 7; Follonica Gavorrano 5; Santa Maria a Monte 0. Sergio Iacopetti