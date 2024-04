Calcetto serie C2. Massarosa chiude al settimo posto

Si è concluso anche il campionato di serie C2 Futsal. Stavolta non stiamo a raccontare di trionfi, come quello del Versilia C5 in serie C1 o come quello delle ragazze dell’Atletico Viareggio sempre in serie C, ma comunque la stagione delle squadre versiliesi è stata brillante. Ad un passo dai playoff è arrivato il Massarosa C5 che, con il 8-1 sul Montalbano Cecina, ha chiuso la stagione al settimo posto. Alle doppiette di Pucci e Pagano, si sommano gli acuti di Lazzoni, Tonelli, Rosata ed anche del portiere Bonuccelli. “Abbiamo fatto una buona stagione - riassume Matteo Panconi (nella foto) -, purtroppo però senza quel necessario scatto per ambire a qualcosa di più importante. A metà stagione avevamo dimostrato un potenziale discreto, che poi non siamo stati in grado di mantenere. Rimane comunque il netto miglioramento rispetto alla scorsa stagione. L’estate porterà tante novità - conclude Panconi - e vogliamo continuare a migliorare cercando di raggiungere traguardi più ambiziosi.” Mattarori della stagione sono stati Marco Tonelli (34 reti) e Michael Roggio (28 reti).

Classifica: San Frediano Calcio 67; Futsal Lucchese 65; Cus Pisa 62; Futsal Viareggio 60; Quattro Squadre 59; Futsal Massa 53; Massarosa C5 46; Margine Coperta e Scintilla 1945 36; SecurJob Fc 30; Montalbano Cecina 29; Elba 97 22; Toringhese C5 17; Atletico Viareggio e Giovani Granata Monsummano 11.

S.I.