Calciatore morto. Prima di ogni gara squadre in silenzio per un minuto

Siena-Mazzola, come tutte le altre partite in programma nel prossimo fine settimana, partirà con il minuto di raccoglimento in memoria del calciatore del Castelfiorentino United, Mattia Giani, avvenuta a seguito di un malore durante la gara con il Lanciotto Campi (Eccellenza Toscana, raggruppamento A). Il Comitato regionale ha anche disposto il rinvio della prossima giornata del girone A. Il B sarà disputato regolarmente. Tanti i messaggi di cordoglio. "Il Siena Fc si unisce al dolore che ha colpito la famiglia Giani per la scomparsa di Mattia – quello della Robur –… Le più sentite condoglianze ai suoi cari, alla società e a tutte le persone a lui vicine". "Non ci sono parole… Siamo vicini alla famiglia di Mattia, agli amici e al Castelfiorentino United" quello della Colligiana. "Non ci sono parole, solo tanto tanto silenzio. Buon viaggio, Mattia" il cordoglio del Mazzola. E ancora: "La Sinalunghese è vicina alla società e alla famiglia Giani per la prematura scomparsa di Mattia. Una grave tragedia che ha sconvolto il calcio toscano e lo sport a tutti i livelli…". "Non ci sono parole per commentare. Sentite condoglianze alla famiglia. Riposa in pace Mattia" il dolore dell’Asta.