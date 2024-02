Calcio 1ª categoria Amegliese a passo di carica. Valletta e Masini stendono il Riccò Le Rondini

Amegliese Iron Fox

AMEGLIESE IRON FOX: Lucetti, Magoni, Cattani (33’ Fricia), Coda, Pangallo, Fedoryshin (92’ Canciello), Baldini, Pardi, Valletta (78’ Conti), Masini, Cervia. All. Giorgini.

RICCO’ LE RONDINI: Minerva, Dalforno (72’ Ascoli), Mendoza, Fiocchi M., Fiocchi A., Bertonati G.M. (72’ Scapazzoni), Tedesco (72’ Simoni), Boccino, Nunez Gomez, Barkallah (78’ Chella), Martinez. All. Borromeo.

Arbitro: Brizzi di Spezia.

Reti: 3’ e 36’ Valletta, 5’ Nunez Gomez, 20’ Masini (rig.).

Note: espulsi all’85’ Ascoli, 94’ Fiocchi A.

AMEGLIA – Seconda vittoria consecutiva in pochi giorni dell’Amegliese che dopo aver battuto, 3-0, domenica scorsa alla ’Ferrara’ la capolista Brugnato, si ripete con il Riccò Le Rondini superato per 3-1. La gara era un recupero della 14ª giornata di Prima categoria, rinviata a suo tempo per il terreno di gioco ghiacciato.

Passano solo 3’ ed i padroni di casa sono già in vantaggio con Valletta su cross di Magoni. Due minuti dopo Nunez Gomez pareggia con un bel tiro. Al 20’ Iocali di nuovo in vantaggio con Masini su calcio di rigore. Al 36’ il tris di Valletta che fa così doppietta con un pallonetto. Al 71’ e al 74’ Lucetti è bravo su Nunez Gomez e Scappazzoni. Gli ospiti finiscono in 9 per le espulsioni di Ascoli e Alessandro Fiocchi. Questa la nuova classifica: Segesta 33 punti, Marolacquasanta 32, Brugnato 31, Follo 28, Bolanese 27, Riccò Le Rondini 26, Casarza 22, Amegliese Iron Fox 21, Arcola Garibaldina e Castelnovese 20, Santerenzina 19, Colli Ortonovo 18, Ceparana 11, Vezzano 5.

Paolo Gaeta