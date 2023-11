Calcio 1ª categoria. Stasera il recupero. Vezzano-Arcola

Questa sera in notturna a Bottagna alle ore 20 si affronteranno Vezzano e Arcola Garibaldina in un recupero della sesta giornata del girone E di prima categoria. L’arbitro designato è Garibaldi di Chiavari. Il 29 ottobre scorso la partita venne rinviata a causa dell’impraticabilità del terreno di gioco che era completamente allagato. Adesso a distanza di un mese esatto le due contendenti si affrontano con l’intenzione di vincere e migliorare le proprie classifiche. I vezzanesi sono ultimi in classifica e vengono da ben sei sconfitte consecutive e vogliono pertanto interrompere questa serie negativa e rilanciarsi rianimando la lotta per la salvezza. Arcolani che, invece, sono ottavi e vincendo aggancerebbero la Castelnovese al sesto posto inserendosi nelle posizioni d’alta classifica. Alla luce di queste considerazioni la gara si annuncia interessante e ricca di spunti.

P.G.