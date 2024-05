Calcio a 5

Italgronda Futsal Prato

2

Grifoni Spello

1

ITALGRONDA FUTSAL PRATO: Laino, D’Amico, Patetta, Montorzi, Balestri, El Gallaf, Votano, Pacini, Truschi, Venturi, De Stefano, Di Maria. All.: Zudetich.

GRIFONI SPELLO: Federici, Erconaletti, Giorgetti, Alunni Santoni, Gouaiche, Angelucci, Verre, N. Picchietti, Zeggani, Metelli, Carbonari, Moroncini. All.: S. Picchietti.

Arbitri: Amatucci di Milano e Avezzano di Foggia; crono Landi di Prato.

Marcatori: pt 18’27’’ Votano; st 6’17’’ Votano, 8’15’’ Alunni.

L’Italgronda Futsal Prato sfrutta il fattore campo e vince la gara d’andata delle semifinali dei playoff del campionato di serie B, ma il 2-1 ottenuto ai danni del Grifoni Spello è un risultato che lascia in bilico la qualificazione all’atto finale che vale la promozione. Nel ritorno in programma sabato sul campo degli umbri, la squadra allenata da Zudetich sarà chiamata infatti a difendere un vantaggio molto risicato, frutto della doppietta messa a segno da Votano, a cui Alunni ha replicato per gli ospiti. La serie A2, dopo questa vittoria, resta un obbiettivo possibile per l’Italgronda Futsal Prato.

M. M.