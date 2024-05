Calcio a 5 Al via il primo turno della fase nazionale Under 19. Città, esame Rubicone. Fialdini: "Avanti tutta»

L’Under 19 del Città di Massa (nella foto), fresca di titolo regionale, si appresta a disputare il primo turno della fase nazionale. I ragazzi allenati da Elio Fialdini esordiranno in casa, al Palazzetto dello sport di Massa, domani sera alle ore 19 contro i pari età del Città di Rubicone, campioni dell’Emilia Romagna. La gara di ritorno si disputerà la domenica successiva in terra emiliana alle ore 16.

"Dei nostri avversari sappiamo ben poco – anticipa il tecnico massese –. Il loro è stato un campionato più corto con meno partite da giocare. Proveremo ad andare più avanti possibile in questa competizione. In caso di qualificazione ci sarà da affrontare un triangolare nel quale potremmo trovare le vincenti di Lombardia, Piemonte o Sardegna. L’ultimo step sarebbe la final four".

In attesa di questa nuova avventura il Città di Massa si gode lo storico trionfo nel campionato regionale. "E’ la prima volta che una società massese si aggiudica un titolo toscano giovanile – sottolinea Fialdini – ed è il coronamento al lavoro che abbiamo fatto. Due anni fa quando sono arrivato avevamo quattro ragazzi e adesso in palestra ce ne sono anche 17 ad allenarsi. Siamo cresciuti parecchio e tutto questo senza avere nessuna pubblicità ma solo col passaparola tra amici. Questo tra l’altro è un gruppo futuribile. Quest’anno un nostro ragazzo ha giocato stabilmente in prima squadra ma a mio avviso potevano essercene altri 5 o 6 in grado di alternarsi fra Under 19 e serie C1. Sono convinto che possano diventare l’ossatura del futuro".

L’Under 19 ha iniziato, stravincendo, anche il primo turno della Coppa Toscana. "E’ una competizione nuova, alla sua seconda edizione – spiega il mister apuano – ma ci teniamo ad arrivare in fondo anche perché le finali le ospiteremo a Massa".

