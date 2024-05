Calcio a 5, appuntamento alle colline massesi l’8 giugno. le offerte andranno in beneficenza a “Un cuore un mondo “. “Il torneo per Pina“, un’intera giornata dedicata al ricordo di Nicola Pinarelli

Il prossimo 8 giugno Nicola Pinarelli avrebbe compiuto 23 anni. Per commemorare la sua scomparsa la mamma e il babbo, assieme ai suoi amici, hanno deciso di organizzare un torneo di calcio a 5 in quell’intera giornata al centro sportivo “Colline Massesi“. L’obiettivo è quello di ricordare Nicola attraverso il calcio, lo sport da lui sempre praticato con buoni successi personali e vissuto come supporters della squadra della sua città: la Massese. Sono già tante le squadre iscritte a dimostrazione del grande affetto suscitato da questo ragazzo.

“Il torneo per Pina“ sarà un vero e proprio evento che durerà tutto il giorno durante il quale ci sarà la possibilità di fare pausa pranzo in loco con menù. A sera, finite le premiazioni, è prevista una riunione alla pizzeria Inferno di via Dante con menù ridotto per fare gli auguri a Nicola. Il torneo avrà uno scopo benefico e all’entrata ci sarà la possibilità di fare un’offerta libera. Tutto il ricavato dal torneo, dai vari sponsors e dalle donazioni (che si possono fare sul c.c. 12837548, iban IT59J05387 13602000003792935, causale: Torneo per Pina) verrà interamente devoluto all’associazione “Un Cuore Un Mondo Massa Onlus“ in favore dell’Opa.

Il torneo prevede partite di due tempi della durata di 15 minuti ciascuno. Le squadre verranno divise in gironi all’italiana con eliminazione dell’ultima classificata e prosecuzione per le altre alla fase ad eliminazione diretta che inizierà dai quarti di finale. Nicola, grande tifoso interista, era stato travolto dalla passione per il calcio sin da piccolo e dopo un buon percorso giovanile, che lo aveva portato anche a fare provini per società professionistiche, era riuscito a coronare il sogno di giocare nella sua Massese e di debuttare in serie D.

Gianluca Bondielli