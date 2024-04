Calcio a 5. Atlante, sconfitta e retrocessione

Per l’Atlante Grosseto sconfitta e retrocessione in serie B di calcio a 5. La notizia più brutta per la società del presidente Tonelli è il ko per 4-3 contro il Real Fabrica di Roma nel derby salvezza dell’ultima di campionato. Ai grossetani non sono bastati grinta, tenacia e un impianto affollato di sostenitori per evitare la sconfitta con i laziali, che li condannano così alla retrocessione diretta in serie B. Grossetani sempre a rincorrere un avversario motivato e concerto, a segno al 5’e all8’ con Martinozzi e Russo, ma Zanella rimedia con una doppietta fra il 10’ e il 18’. Nella ripresa romani ancora in doppio vantaggio con Emer prima e poi Bielousov; i locali cercano in tutti i modi di rimediare ma il risultato cambia solo allo scadere con tocco del definitivo 4-3 di Liburdi.