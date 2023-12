Calcio a 5. Biancazzurre pareggiano. In attesa del derby La squadra femminile del Prato Calcio a 5 chiude l'anno con un pareggio esterno a Ciampino, mantenendo la Virtus a distanza in classifica. 11 punti in settima posizione, con la C5 Roma prima a 27. Ripresa il 7 gennaio con il derby casalingo contro il Cus Pisa.