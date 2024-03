Calcio a 5 Campionato Spezzino, pronti-via!. Le iscrizioni alla kermesse organizzata da Aics

Sono aperte le iscrizioni al torneo di calcio a 5 organizzato dallo staff di Campionato Spezzino in collaborazione con Aics ed in programma dal 25 marzo al 26 aprile al centro sportivo La Pianta 310 della Pianta. Oltre a buoni cena, in palio anche due pass per accedere gratuitamente agli Interregionali Aics della Liguria e Toscana in programma il 12 maggio a Massa. L’iscrizione al torneo è gratuita e possono partecipare calciatori amatoriali e non più di due giocatori Figc (massimo di Prima categoria) per ogni società. Campioni in carica Interregionali sono i ragazzi di Lucca, Mugnano 84. Riuscirà una squadra spezzina a conquistare l’ambito titolo Aics che permetterà di accedere ai nazionali in programma a Rimini a giugno? Per iscriversi, ma pure per avere maggiori informazioni, occorre mandare una mail a [email protected].