Calcio a 5 Città “fantasma“. Splende il sole sul Villaggio

Verag Villaggio

6

Città di Massa

1

VERAG VILLAGGIO: Salvaggio, Pigna, Ruscillo, Rindi, Solazzo, Signore, Roggi, Cavallaro, Allori, Calendi, Brondi, Giannattasio. All. Grandi.

CITTÀ DI MASSA: Perini, Dodaro, Verduci, Zoppi, Ricci, Michelotti, Laaribi, Carducci, Baracca, Bendinelli.

Arbitri: Ricci di Viareggio e Oragani di Firenze.

Marcatori: Solazzo 3 (V), Signore (V), Cavallaro (V), Roggi (V), Bendinelli (C).

PRATO – Non si è regalato una Pasqua sportivamente tranquilla il Città di Massa che venerdì sera ha perso malamente a Prato nella penultima giornata di Serie C1. I bianconeri sono andati in trasferta in condizioni rimaneggiate, vista fra l’altro la squalifica di Bedini, portando via soltanto otto giocatori di movimento. Ne è scaturita una brutta sconfitta con la squadra apuana che aveva mollato ormai anche mentalmente dopo che la possibilità di giocare i playoff era andata definitivamente in fumo. Per il capitano Dodaro e compagni la stagione è finita a Prato visto che nell’ultima giornata di campionato, in programma dopo la sosta, il Città di Massa sarà di riposo.

La classifica: 75 Versilia, 63 Futsal Torrita, 56 Monsummano, 53 San Giovanni, 48 Città di Massa, 46 Alberino, 43 Tau Futsal, 42 Ibs Le Crete, 30 Verag Villaggio, 28 La 10 Livorno, 26 Virtus Poggibonsi, 20 Five To Five, 19 Deportivo Chiesanuova, 15 Firenze C5, 12 GF Rione C5.

Gianluca Bondielli