Calcio a 5 Città in affanno. Un pareggio sofferto

città di massa

2

Five to five

2

CITTÀ DI MASSA: Perini, Dodaro, Verduci, Zoppi, Ricci, Michelotti, Laaribi, Donati, Carducci, Bedini, Bendinelli. All. Bertucci.

FIVE TO FIVE: Macchi, Giuffrida, Pardini, Julio Cesar Falconi, Ciardelli, Cela, Brillante, Bernini, Stefanini, Costamagna, Pannocchia, Mazzotta. All. Secola.

Arbitri: De Francesca di Lucca e Conticello di Firenze.

Marcatori: Verduci 2 (M), Julio Cesar Falconi (F), Pannocchia (F).

MASSA – Mezzo passo falso per il Città di Massa che non ha saputo andare oltre il pareggio contro la quartultima in classifica nella terzultima giornata del campionato regionale di serie C1. Il Five to Five ha “spaventato“ i padroni di casa portandosi in vantaggio al 7’ con un’azione veloce finalizzata da Julio Cesar Falconi. I massesi, con le polveri bagnate, hanno faticato tantissimo per rimettere in equilibrio il risultato e ci sono riusciti soltanto al 20’ della ripresa grazie ad una gran botta dalla distanza di Verduci. Al 25’, però, il portierino Perini si è fatto sorprendere da una punizione di Pannocchia che ha riportato nuovamente avanti la formazione pisana.

Sul rettangolo verde è tornato subito tra i pali capitan Dodaro fungendo da portiere di movimento e dopo soli 15 secondi dalla ripresa del gioco il Città di Massa è pervenuto al secondo pareggio con un tocco sotto misura del solito Verduci. Gli ultimi minuti di gioco sono stati al cardiopalmo. Dodaro ha compiuto un miracolo in uscita ma poi è dovuto uscire per il riacutizzarsi di un infortunio. E’ rientrato stoicamente per permettere ai suoi di giocare con la superiorità numerica nella fase di possesso ma il risultato non è più cambiato.

In classifica i bianconeri rimangono al quinto posto ma con distacco dalla seconda che è salito a 12 punti e per la "forbice" di conseguenza sarebbero fuori dai playoff.

Gianluca Bondielli