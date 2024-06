Calcio a 5 Decolla il torneo dedicato a Pinarelli. Il ricavato sarà donato in beneficenza all’Opa

E’ arrivato il giorno del compleanno di Nicola Pinarelli. Oggi il ragazzo prematuramente scomparso avrebbe compiuto 23 anni. La famiglia e gli amici lo vogliono ricordare con un torneo di calcio a 5 che si svolgerà alle “Colline Massesi“. La competizione ha riscosso il pieno di adesioni a conferma del grande affetto suscitato da Nicola che proprio nel calcio aveva la sua grande passione. Aveva avuto la soddisfazione di difendere i pali della squadra della sua città, la Massese, esordendo in serie D e poi ne era rimasto un grande tifoso. Il "torneo per Pina" avrà uno scopo benefico e all’entrata ci sarà la possibilità di fare un’offerta libera. Tutto il ricavato dai vari sponsors e dalle donazioni (c.c. 12837548 iban IT59J053871360200000 3792935 causale: Torneo per Pina) verrà interamente devoluto all’associazione “Un Cuore Un Mondo Massa Onlus“ in favore dell’Opa.

Il torneo durerà tutto il giorno e prevede partite di 2 tempi della durata di 15’. Le squadre verranno divise in gironi con eliminazione dell’ultima classificata e prosecuzione delle altre ai quarti di finale. Ci sarà la possibilità di fare pausa pranzo in loco. A sera, finite le premiazioni, spostamento alla Pizzeria Inferno per gli auguri a Nicola.